Федот Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Митрофан
Мать: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Федотовна
Мать ребёнка: Анна Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Фоминична
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Прасковья Федотовна
Мать ребёнка: Анна Фоминична
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Федотовна
Мать ребёнка: Анна Фоминична
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иван Федотович
Мать ребёнка: Анна Фоминична
Рождение ребёнка
1770
Сын: Ефстрат Федотович
Мать ребёнка: Анна Фоминична
Смерть
Неизвестно