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Федот Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Митрофан

Мать: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Федотовна

Мать ребёнка: Анна Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Фоминична

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Прасковья Федотовна

Мать ребёнка: Анна Фоминична

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Федотовна

Мать ребёнка: Анна Фоминична

Рождение ребёнка
1767

Сын: Иван Федотович

Мать ребёнка: Анна Фоминична

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ефстрат Федотович

Мать ребёнка: Анна Фоминична

Смерть
Неизвестно

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