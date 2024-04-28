Анна Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Федотовна
Отец ребёнка: Федот Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Митрофанович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Прасковья Федотовна
Отец ребёнка: Федот Митрофанович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Федотовна
Отец ребёнка: Федот Митрофанович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иван Федотович
Отец ребёнка: Федот Митрофанович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Ефстрат Федотович
Отец ребёнка: Федот Митрофанович
Смерть
Неизвестно