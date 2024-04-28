Анна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Федотовна

Отец ребёнка: Федот Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Митрофанович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Прасковья Федотовна

Отец ребёнка: Федот Митрофанович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Федотовна

Отец ребёнка: Федот Митрофанович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Иван Федотович

Отец ребёнка: Федот Митрофанович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ефстрат Федотович

Отец ребёнка: Федот Митрофанович

Смерть
Неизвестно

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