Матрена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Тит Иванович
Отец ребёнка: Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Тихон Иванович
Отец ребёнка: Иван Митрофанович
Смерть
Неизвестно