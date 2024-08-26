Матрена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Никифоровна

Матрена Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Тит Иванович

Отец ребёнка: Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Тихон Иванович

Отец ребёнка: Иван Митрофанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.