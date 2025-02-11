(Из Собакина) Анна Андреева
женский, родилась 1759
умерла Неизвестно
Дети
Прасковья Семенова1778 г.р.
Авдотья Семенова1780 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья Семенова
Отец ребёнка: Семен Иванов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Авдотья Семенова
Отец ребёнка: Семен Иванов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: ....На Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Василиса Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванов
Смерть
Неизвестно