(Из Собакина) Анна Андреева 1759 — найти родственников по фамилии на Familio

(Из Собакина) Анна Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1759

умерла Неизвестно

Дети
Прасковья Семенова1778 г.р.
Авдотья Семенова1780 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья Семенова

Отец ребёнка: Семен Иванов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Авдотья Семенова

Отец ребёнка: Семен Иванов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: ....На Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванов

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Василиса Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.