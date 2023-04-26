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....на Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1762 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Семен Иванов

Мать: Анна Андреева

Смерть
Неизвестно