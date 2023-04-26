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....на Семеновна
....на Семеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семен Иванов
1762 г.р.
Мать
(Из Собакина) Анна Андреева
1759 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Семен Иванов
Мать:
Анна Андреева
Смерть
Неизвестно
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