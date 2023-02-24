Авдотья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1762 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Семен Иванов

Мать: Анна Андреева

Смерть
Неизвестно
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