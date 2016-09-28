Горшунова (Пиунова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1930
Дата смерти28.09.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1930
Рождение ребёнка
10.10.1958
Дочь: Волкова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Горшунов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшунов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшунов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
28.09.2016