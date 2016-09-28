Горшунова (Пиунова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршунова (Пиунова) Валентина Николаевна

Горшунова (Пиунова) Валентина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1930

Дата смерти

28.09.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1930

Отец: Пиунов Николай Герасимович

Мать: Пиунова Елена Леонтьевна

Рождение ребёнка
10.10.1958

Дочь: Волкова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Горшунов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшунов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшунов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
28.09.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close