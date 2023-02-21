Пиунова (Симонова) Елена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиунова (Симонова) Елена Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1949

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Симонов Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1930

Дочь: Горшунова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Пиунов Николай Герасимович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Пиунов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Пиунов Николай Герасимович

Рождение ребёнка
14.08.1939

Сын: Пиунов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Пиунов Николай Герасимович

Волыны, Староуткинск, Свердловская область
Смерть
Около 1949
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