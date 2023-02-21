Пиунова (Симонова) Елена Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо 1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Симонов Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1930
Дочь: Горшунова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Пиунов Николай Герасимович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Пиунов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Пиунов Николай Герасимович
Рождение ребёнка
14.08.1939
Сын: Пиунов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Пиунов Николай Герасимович
Волыны, Староуткинск, Свердловская область
Смерть
Около 1949