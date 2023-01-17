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Пиунов Николай Герасимович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

09.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Пиунов Герасим

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.09.1930

Дочь: Горшунова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Пиунова Елена Леонтьевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Пиунов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Пиунова Елена Леонтьевна

Рождение ребёнка
14.08.1939

Сын: Пиунов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Пиунова Елена Леонтьевна

Волыны, Староуткинск, Свердловская область
Смерть
09.07.1942
Умер участвуя в ВОВ, захоронен в братской могиле.
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