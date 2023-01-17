Пиунов Николай Герасимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти09.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Пиунов Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1930
Дочь: Горшунова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Пиунова Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Пиунов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Пиунова Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
14.08.1939
Сын: Пиунов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Пиунова Елена Леонтьевна
Волыны, Староуткинск, Свердловская область
Смерть
09.07.1942
Умер участвуя в ВОВ, захоронен в братской могиле.