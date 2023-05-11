Картелишева Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картелишева Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1905

Дочь: Кожевникова Варвара Тихоновна

Отец ребёнка: Картелишев Тихон

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Картелишев Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Картелишев Тихон

Смерть
Неизвестно
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