Картелишева Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.1905
Дочь: Кожевникова Варвара Тихоновна
Отец ребёнка: Картелишев Тихон
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Картелишев Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Картелишев Тихон
Смерть
Неизвестно