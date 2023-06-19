Кожевникова (Картелишева) Варвара Тихоновна
Место рождения
Дата рождения17.12.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1905
Отец: Картелишев Тихон
Рождение ребёнка
14.01.1938
Сын: Кожевников Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Кожевников Иван Григорьевич
Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куличкина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Кожевников Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муромцева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Кожевников Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно