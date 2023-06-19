Кожевникова (Картелишева) Варвара Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Картелишева) Варвара Тихоновна

Место рождения

Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Дата рождения

17.12.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1905

Отец: Картелишев Тихон

Мать: Картелишева Марфа Андреевна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.01.1938

Сын: Кожевников Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кожевников Иван Григорьевич

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куличкина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Кожевников Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муромцева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Кожевников Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно