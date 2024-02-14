Кошкарова (Косых) Парасковья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Косых Абрам Миронович
Бракосочетание
До 1777
Устьянск, Абанский муниципальный район, Красноярский край
https://proza.ru/2021/09/27/451
Место жительства
До 1777
Нижняя Заимка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно