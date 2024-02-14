Косых Абрам Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косых Абрам Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Чапогузова Ирина Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Кошкарова Парасковья Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1795
Нижняя Заимка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/200
Смерть
Неизвестно
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