Косых Абрам Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Чапогузова Ирина Абрамовна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Кошкарова Парасковья Абрамовна
Место жительства
1795
Нижняя Заимка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/200
Смерть
Неизвестно