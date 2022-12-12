село Устьянск, село Устьянск, Абанский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Устьянск

Абанский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Канский округ
708Устьянское, с. каз.при рч. Усолке.4013010429030Церковь православная 1. Волостное правление. Соляная стойка.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Устьянская волость
1372Устьянское, с., на рч. Усолке; церк. Георгиевская [1]; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; р. у. б.; госуд. сб. к.: почт. к.; скл. землед. оруд.; к. в. л. № 95; хлеб.-з. маг.; баз. по п Показать все 332798714

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Абанский район
167055Устьянсксело56°32'96°00'O-47-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Абанский муниципальный район, Сельское поселение Устьянский сельсовет
4601446101с Устьянск#Н/Д
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