Абдулмазитова Магифируза Гилязитдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулмазитова Магифируза Гилязитдиновна

Место рождения

Ишлы, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1837

Дата смерти

03.11.1899

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Гилязитдин Хисамитдинович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1860

Муж: Абдулмазитов Мухаметша

Рождение ребёнка
25.07.1861

Сын: Мазитов Мухаметюсуп Мухаметшивич

Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметша

Рождение ребёнка
20.12.1862

Дочь: (Мазитова) Маргия Мухаметшивна

Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметша

Рождение ребёнка
10.10.1864

Сын: Мазитов Миннибай Мухаметшивич

Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметша

Рождение ребёнка
17.05.1874

Дочь: Шамсетдинова (Мазитова) Фатиха Мухаметшивна

Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметша

Смерть
03.11.1899

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