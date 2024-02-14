Абдулмазитова Магифируза Гилязитдиновна
Место рожденияИшлы, Башкортостан, Россия
Дата рождения1837
Дата смерти03.11.1899
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Гилязитдин Хисамитдинович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1860
Рождение ребёнка
25.07.1861
Сын: Мазитов Мухаметюсуп Мухаметшивич
Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметша
Рождение ребёнка
20.12.1862
Дочь: (Мазитова) Маргия Мухаметшивна
Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметша
Рождение ребёнка
10.10.1864
Сын: Мазитов Миннибай Мухаметшивич
Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметша
Рождение ребёнка
17.05.1874
Дочь: Шамсетдинова (Мазитова) Фатиха Мухаметшивна
Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметша
Смерть
03.11.1899