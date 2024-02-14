Абдулмазитов Мухаметша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулмазитов Мухаметша

Абдулмазитов Мухаметша

Место рождения

Ишлы, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1802

Дата смерти

20.07.1877

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Биккинин Абдулмазит

Мать: Биккинина (Бикулова) Ханифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулмазитова (Хусейнова) Базиха

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Мазитова) Гизаниса Мухаметшивна

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Хусейнова) Базиха

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Нигматуллова (Мазитова) Шамсия Мухаметшивна

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Хусейнова) Базиха

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Мазитова) Фатхия Мухаметшивна

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Хусейнова) Базиха

Бракосочетание
09.10.1860

Жена: Абдулмазитова Магифируза Гилязитдиновна

Рождение ребёнка
25.07.1861

Сын: Мазитов Мухаметюсуп Мухаметшивич

Мать ребёнка: Абдулмазитова Магифируза Гилязитдиновна

Рождение ребёнка
20.12.1862

Дочь: (Мазитова) Маргия Мухаметшивна

Мать ребёнка: Абдулмазитова Магифируза Гилязитдиновна

Рождение ребёнка
10.10.1864

Сын: Мазитов Миннибай Мухаметшивич

Мать ребёнка: Абдулмазитова Магифируза Гилязитдиновна

Рождение ребёнка
17.05.1874

Дочь: Шамсетдинова (Мазитова) Фатиха Мухаметшивна

Мать ребёнка: Абдулмазитова Магифируза Гилязитдиновна

Смерть
20.07.1877

Мы используем куки для улучшения работы сайта.