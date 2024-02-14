Абдулмазитов Мухаметша
Место рожденияИшлы, Башкортостан, Россия
Дата рождения1802
Дата смерти20.07.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Биккинин Абдулмазит
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Мазитова) Гизаниса Мухаметшивна
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Хусейнова) Базиха
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Нигматуллова (Мазитова) Шамсия Мухаметшивна
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Хусейнова) Базиха
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Мазитова) Фатхия Мухаметшивна
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Хусейнова) Базиха
Бракосочетание
09.10.1860
Рождение ребёнка
25.07.1861
Сын: Мазитов Мухаметюсуп Мухаметшивич
Мать ребёнка: Абдулмазитова Магифируза Гилязитдиновна
Рождение ребёнка
20.12.1862
Дочь: (Мазитова) Маргия Мухаметшивна
Мать ребёнка: Абдулмазитова Магифируза Гилязитдиновна
Рождение ребёнка
10.10.1864
Сын: Мазитов Миннибай Мухаметшивич
Мать ребёнка: Абдулмазитова Магифируза Гилязитдиновна
Рождение ребёнка
17.05.1874
Дочь: Шамсетдинова (Мазитова) Фатиха Мухаметшивна
Мать ребёнка: Абдулмазитова Магифируза Гилязитдиновна
Смерть
20.07.1877