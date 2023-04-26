Хасанов Зиннун — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанов Зиннун

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мухаметшин Гульшукур

Мать ребёнка: Хасанов Махируз

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мухаметсафин Тутия

Мать ребёнка: Хасанов Махируз

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.06.1869

Дочь: Бибифатима

Мать ребёнка: Хасанов Махируз

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Зиннун Кызы Абдугани

Мать ребёнка: Хасанов Махируз

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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