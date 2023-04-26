Хасанов Зиннун
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мухаметшин Гульшукур
Мать ребёнка: Хасанов Махируз
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Мухаметсафин Тутия
Мать ребёнка: Хасанов Махируз
Рождение ребёнка
07.06.1869
Дочь: Бибифатима
Мать ребёнка: Хасанов Махируз
Рождение ребёнка
1891
Сын: Зиннун Кызы Абдугани
Мать ребёнка: Хасанов Махируз
Смерть
Неизвестно