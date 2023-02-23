Хасанов (Зиннун кызы) Махируз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мухаметшин Гульшукур
Отец ребёнка: Хасанов Зиннун
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Мухаметсафин Тутия
Отец ребёнка: Хасанов Зиннун
Рождение ребёнка
07.06.1869
Дочь: Бибифатима
Отец ребёнка: Хасанов Зиннун
Рождение ребёнка
1891
Сын: Зиннун Кызы Абдугани
Отец ребёнка: Хасанов Зиннун