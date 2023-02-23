Хасанов (Зиннун кызы) Махируз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанов (Зиннун кызы) Махируз

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мухаметшин Гульшукур

Отец ребёнка: Хасанов Зиннун

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мухаметсафин Тутия

Отец ребёнка: Хасанов Зиннун

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.06.1869

Дочь: Бибифатима

Отец ребёнка: Хасанов Зиннун

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Зиннун Кызы Абдугани

Отец ребёнка: Хасанов Зиннун

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
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