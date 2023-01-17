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Акулина Анфинагенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

До 1896

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Синицын Александр Моисеев

Отец ребёнка: Синицын Моисей Иванов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Синицын Перфил Моисеев

Отец ребёнка: Синицын Моисей Иванов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Моисеева

Отец ребёнка: Синицын Моисей Иванов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Синицын Захар Моисеев

Отец ребёнка: Синицын Моисей Иванов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Синицын Козьма Моисеев

Отец ребёнка: Синицын Моисей Иванов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1896
Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
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