Акулина Анфинагенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиДо 1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Синицын Александр Моисеев
Отец ребёнка: Синицын Моисей Иванов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Синицын Моисей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Моисеева
Отец ребёнка: Синицын Моисей Иванов
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Синицын Моисей Иванов
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Синицын Моисей Иванов
Смерть
До 1896