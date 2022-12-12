Синицын Моисей Иванов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Синицын Иван Ульянов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Синицын Александр Моисеев
Мать ребёнка: Акулина Анфинагенова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Акулина Анфинагенова
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Моисеева
Мать ребёнка: Акулина Анфинагенова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Акулина Анфинагенова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Акулина Анфинагенова
Смерть
Неизвестно