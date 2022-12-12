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Синицын Моисей Иванов

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Синицын Иван Ульянов

Мать: Синицына Устинья Ульянова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Синицын Александр Моисеев

Мать ребёнка: Акулина Анфинагенова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Синицын Перфил Моисеев

Мать ребёнка: Акулина Анфинагенова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Моисеева

Мать ребёнка: Акулина Анфинагенова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Синицын Захар Моисеев

Мать ребёнка: Акулина Анфинагенова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Синицын Козьма Моисеев

Мать ребёнка: Акулина Анфинагенова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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