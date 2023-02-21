Синицына Устинья Ульянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницына Устинья Ульянова

Синицына Устинья Ульянова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Синицын Иван Ульянов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Синицын Иван Иванов

Отец ребёнка: Синицын Иван Ульянов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Синицын Моисей Иванов

Отец ребёнка: Синицын Иван Ульянов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аксинья Ульянова

Отец ребёнка: Синицын Иван Ульянов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Синицын Иван Иванов

Отец ребёнка: Синицын Иван Ульянов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Синицын Иван Ульянов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close