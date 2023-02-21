Синицына Устинья Ульянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Синицын Иван Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Синицын Иван Иванов
Отец ребёнка: Синицын Иван Ульянов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Синицын Иван Ульянов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аксинья Ульянова
Отец ребёнка: Синицын Иван Ульянов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Синицын Иван Иванов
Отец ребёнка: Синицын Иван Ульянов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Синицын Иван Ульянов
Смерть
Неизвестно