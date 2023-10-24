Сумина Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСумина Ольга Ивановна

Сумина Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1901

Дочь: Зимина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Сумин Михаил Иванович

Яковцево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумин Константин Михайлович

Отец ребёнка: Сумин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сумина Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Сумин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сумина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сумин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сумина Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Сумин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сумина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Сумин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумин Михаил Иванович

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close