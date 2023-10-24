Сумина Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.11.1901
Дочь: Зимина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Сумин Михаил Иванович
Яковцево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сумин Константин Михайлович
Отец ребёнка: Сумин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сумина Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Сумин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сумина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сумин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сумина Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Сумин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сумина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Сумин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942