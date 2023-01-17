село Яковцево, село Яковцево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Яковцево

Вачский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Муромский уезд
3576Яковцево, с. вл.при пруде.508138508625Церковь православная 1. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Муромский уезд, Яковецкая волость
1221. Яковцево, село бывшее владельческое, при речке Шерше, дворов 180, жителей 1033, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, школа, 7 кра Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Муромский уезд, Яковцевская волость
4233Яковцево село117422518061

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Вачский район
19261Яковцевосело55°53'42°37'N-38-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Вачский муниципальный район, Сельское поселение Новосельский сельсовет
22617432236с Яковцевосело
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