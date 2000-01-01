Васнецов Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти1878
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Васнецова Феоктиста Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Васнецов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Васнецова Феоктиста Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Васнецов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Васнецова Феоктиста Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Васнецов Петр Александрович
Мать ребёнка: Васнецова Феоктиста Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Васнецов Александр Александрович
Мать ребёнка: Васнецова Феоктиста Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь с. Чудиново 1864, с. Мартелово 1874-1878
Смерть
1878