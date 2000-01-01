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Васнецов Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Васнецов Федор Васильевич

Мать: Васнецова Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Васнецова Феоктиста Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Васнецов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Васнецова Феоктиста Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Васнецов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Васнецова Феоктиста Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Васнецов Петр Александрович

Мать ребёнка: Васнецова Феоктиста Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Васнецов Александр Александрович

Мать ребёнка: Васнецова Феоктиста Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь с. Чудиново 1864, с. Мартелово 1874-1878
Смерть
1878
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