Васнецова Феоктиста Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Васнецов Александр Федорович
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Васнецов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Васнецов Александр Федорович
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Васнецов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Васнецов Александр Федорович
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Васнецов Петр Александрович
Отец ребёнка: Васнецов Александр Федорович
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Васнецов Александр Александрович
Отец ребёнка: Васнецов Александр Федорович
Работа или профессия
Неизвестно