Васнецова Феоктиста Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаснецова Феоктиста Васильевна

Васнецова Феоктиста Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Васнецов Александр Федорович

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Васнецов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Васнецов Александр Федорович

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Васнецов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Васнецов Александр Федорович

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Васнецов Петр Александрович

Отец ребёнка: Васнецов Александр Федорович

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Васнецов Александр Александрович

Отец ребёнка: Васнецов Александр Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close