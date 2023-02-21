Васнецова (Сергиева) Ефимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Сергиева) Ефимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Васнецов Александр Федорович

Отец ребёнка: Васнецов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Емельянова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Васнецов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Ложкина Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Васнецов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Васнецов Петр Федорович

Отец ребёнка: Васнецов Федор Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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