Васнецова (Сергиева) Ефимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Васнецов Александр Федорович
Отец ребёнка: Васнецов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Емельянова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Васнецов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Ложкина Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Васнецов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Васнецов Федор Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно