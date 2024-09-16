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Мохначев Дмитрий Васильевич

Место рождения

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1879

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Мохначев Василий Федорович

Мать: Мохначева Мария Степановна

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохначева Евдокия А

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Мохначева Евдокия А

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Чупрунова (Мохначева) Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Мохначева Евдокия А

Смерть
1955
Вильнюс, Литовская ССР
Сайт кладбища в Вильнюсе https://zemelapiai.vplanas.lt/kapines/map/3370D772-96BD-4F50-8243-95B71F0B168D

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