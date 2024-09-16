Мохначев Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мохначева Евдокия А
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Мохначева Евдокия А
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Чупрунова (Мохначева) Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Мохначева Евдокия А
Смерть
1955
Вильнюс, Литовская ССР
Сайт кладбища в Вильнюсе https://zemelapiai.vplanas.lt/kapines/map/3370D772-96BD-4F50-8243-95B71F0B168D