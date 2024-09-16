Мохначева Евдокия А
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Мохначев Дмитрий Васильевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Чупрунова (Мохначева) Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Мохначев Дмитрий Васильевич
Смерть
1963
Stačiatikių kapinės 6059465, 583455