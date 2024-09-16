Мохначева Евдокия А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохначева Евдокия А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мохначев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Мохначев Дмитрий Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Чупрунова (Мохначева) Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Мохначев Дмитрий Васильевич

Смерть
1963
Stačiatikių kapinės 6059465, 583455

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