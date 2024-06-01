Жескоспинов Петр Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1772
Отец: Жескоспинов Егор Иванович
Мать: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Жескоспинова Фекла Петровна
Мать ребёнка: Жескоспинова (Токарева) Прасковья Савельевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Жескоспинов Савелий Петрович
Мать ребёнка: Жескоспинова (Токарева) Прасковья Савельевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Жескоспинова (Токарева) Прасковья Савельевна
ГАСО, 24-25-330, 15об
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Жескоспинова Ефимья Петровна
Мать ребёнка: Жескоспинова (Токарева) Прасковья Савельевна
ГАСО, 24-25-330, 16л
Смерть
До 1850