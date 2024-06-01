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Жескоспинов Петр Егорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Жескоспинов Егор Иванович

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жескоспинова (Токарева) Прасковья Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Жескоспинова Фекла Петровна

Мать ребёнка: Жескоспинова (Токарева) Прасковья Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Жескоспинов Савелий Петрович

Мать ребёнка: Жескоспинова (Токарева) Прасковья Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Рождение ребёнка
1804

Сын: Жескоспинов Иов Петрович

Мать ребёнка: Жескоспинова (Токарева) Прасковья Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 15об
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Жескоспинова Ефимья Петровна

Мать ребёнка: Жескоспинова (Токарева) Прасковья Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 16л
Смерть
До 1850
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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