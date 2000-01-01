Сидорова (Федотова) Анна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Федотова) Анна Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Федотов Савелий Федорович

Мать: Федотова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Александр

Рождение ребёнка
09.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Александр

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1942
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