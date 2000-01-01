Сидорова (Федотова) Анна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
Около 1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоров Александр
Рождение ребёнка
09.06.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоров Александр
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1942