Федотова Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Сидорова Анна Савельевна
Отец ребёнка: Федотов Савелий Федорович
Рождение ребёнка
25.02.1903
Дочь: Семенова Анастасия Савельевна
Отец ребёнка: Федотов Савелий Федорович
Работа или профессия
Неизвестно