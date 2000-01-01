Федотова Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотова Евдокия Егоровна

Федотова Евдокия Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Сидорова Анна Савельевна

Отец ребёнка: Федотов Савелий Федорович

Рождение ребёнка
25.02.1903

Дочь: Семенова Анастасия Савельевна

Отец ребёнка: Федотов Савелий Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close