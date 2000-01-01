Федотов Савелий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиДо 1931
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Сидорова Анна Савельевна
Мать ребёнка: Федотова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
25.02.1903
Дочь: Семенова Анастасия Савельевна
Мать ребёнка: Федотова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
26.08.1917
Сын: Федотов Владимир Савельевич
Мать ребёнка: Федотова Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Пчелинцева Александра Савельевна
Мать ребёнка: Федотова Надежда Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин,отставной старший фейерверкер
Смерть
До 1931