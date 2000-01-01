Федотов Савелий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Савелий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

До 1931

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Сидорова Анна Савельевна

Мать ребёнка: Федотова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
25.02.1903

Дочь: Семенова Анастасия Савельевна

Мать ребёнка: Федотова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
26.08.1917

Сын: Федотов Владимир Савельевич

Мать ребёнка: Федотова Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Пчелинцева Александра Савельевна

Мать ребёнка: Федотова Надежда Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин,отставной старший фейерверкер
Смерть
До 1931
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