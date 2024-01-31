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Шевченко Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1935

Дата смерти

02.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Василий

Мать ребёнка: Шевченко (Акиньшина) Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Ирина

Мать ребёнка: Шевченко (Акиньшина) Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Тамара

Мать ребёнка: Шевченко (Акиньшина) Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобелева Наталья

Мать ребёнка: Шевченко (Акиньшина) Мария Степановна

Рождение ребёнка
25.03.1970

Сын: Шевченко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Шевченко (Акиньшина) Мария Степановна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
02.04.1988

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