Шевченко Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1935
Дата смерти02.04.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Василий
Мать ребёнка: Шевченко (Акиньшина) Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Ирина
Мать ребёнка: Шевченко (Акиньшина) Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Тамара
Мать ребёнка: Шевченко (Акиньшина) Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобелева Наталья
Мать ребёнка: Шевченко (Акиньшина) Мария Степановна
Рождение ребёнка
25.03.1970
Сын: Шевченко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Шевченко (Акиньшина) Мария Степановна
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
02.04.1988