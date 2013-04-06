Шевченко (Акиньшина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Акиньшина) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1938

Дата смерти

06.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1970

Сын: Шевченко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Шевченко Николай Васильевич

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Василий

Отец ребёнка: Шевченко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Ирина

Отец ребёнка: Шевченко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Тамара

Отец ребёнка: Шевченко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобелева Наталья

Отец ребёнка: Шевченко Николай Васильевич

Смерть
06.04.2013
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