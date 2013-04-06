Шевченко (Акиньшина) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1938
Дата смерти06.04.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.03.1970
Сын: Шевченко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Шевченко Николай Васильевич
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Василий
Отец ребёнка: Шевченко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Ирина
Отец ребёнка: Шевченко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Тамара
Отец ребёнка: Шевченко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобелева Наталья
Отец ребёнка: Шевченко Николай Васильевич
Смерть
06.04.2013