Шевченко Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.03.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1970
Рождение ребёнка
26.09.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевченко (Халикова) Мария Галимовна
Рождение ребёнка
07.10.2002
Дочь: Шевченко Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Шевченко (Халикова) Мария Галимовна
Рождение ребёнка
03.03.2008
Дочь: Шевченко Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Шевченко (Халикова) Мария Галимовна