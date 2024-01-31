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Шевченко Сергей Николаевич

Место рождения

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

25.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1970

Отец: Шевченко Николай Васильевич

Мать: Шевченко (Акиньшина) Мария Степановна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
26.09.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевченко (Халикова) Мария Галимовна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
07.10.2002

Дочь: Шевченко Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Шевченко (Халикова) Мария Галимовна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
03.03.2008

Дочь: Шевченко Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Шевченко (Халикова) Мария Галимовна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край

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