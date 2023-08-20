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Евдокия Ануфриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

24.06.1826

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Ануфрий Васильев

Мать: Софья Анисимова

ИВ 1801 – 40
Рождение ребёнка
1794

Сын: Сярин Андрон Наумов

Отец ребёнка: Наум Назаров

1795 – 1, 1811 -17, 1816 -21, 1834 – 39, 1850 -55, Сярин, 1858 - 63
Бракосочетание
До 1795

Муж: Наум Назаров

1795 – 29, взята Остреченского нутра и погоста деревни Федяевской умершего крестьянина Ануфрия Васильева,
Рождение ребёнка
01.03.1797

Дочь: Евдокия Наумова

Отец ребёнка: Наум Назаров

01.03.1797, восприемница – Пелагея Павлова, 1816 -18
Рождение ребёнка
05.06.1799

Сын: Сярин Дорофей Наумов

Отец ребёнка: Наум Назаров

ИВ 1801 – 10, 1795 – 8, 1811 -12, 1816 -16, 1834 – 34, 1850 -50, Сярин, 1858 - 58 5.06.1799, деревня Васильевская, восприемник – Ларион Егоров,
Рождение ребёнка
21.09.1801

Сын: Кондрат Наумов

Отец ребёнка: Наум Назаров

* 21.09.1801, восприемник – Кондрат Егоров 1811 -10, 1816 -умер в 1812
Смерть
24.06.1826
24.06.1826, 70 лет, натуральною
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