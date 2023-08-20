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Наум Назаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

27.10.1825

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Назар Марков

Мать: Парасковья Тимофеева

1763 – 6, 1782 – 25, 1795 -38, 1811 -54, 1816 -58, ИВ 1801 - 42 Назарьев
Рождение ребёнка
1780

Сын: Гаврила Наумов

Мать ребёнка: Мария Леонтьева

1782 – 2, 1795 – 15, 1811 -32, 1816 -умер в 1812, ИВ 1801 - 21
Бракосочетание
До 1782

Жена: Мария Леонтьева

1782 – 28, взята того же погоста Ладвинской волости деревни Прановской умершего крестьянина Леонтия Алексеева
Рождение ребёнка
1794

Сын: Сярин Андрон Наумов

Мать ребёнка: Евдокия Ануфриева

1795 – 1, 1811 -17, 1816 -21, 1834 – 39, 1850 -55, Сярин, 1858 - 63
Бракосочетание
До 1795

Жена: Евдокия Ануфриева

1795 – 29, взята Остреченского нутра и погоста деревни Федяевской умершего крестьянина Ануфрия Васильева,
Рождение ребёнка
01.03.1797

Дочь: Евдокия Наумова

Мать ребёнка: Евдокия Ануфриева

01.03.1797, восприемница – Пелагея Павлова, 1816 -18
Рождение ребёнка
05.06.1799

Сын: Сярин Дорофей Наумов

Мать ребёнка: Евдокия Ануфриева

ИВ 1801 – 10, 1795 – 8, 1811 -12, 1816 -16, 1834 – 34, 1850 -50, Сярин, 1858 - 58 5.06.1799, деревня Васильевская, восприемник – Ларион Егоров,
Рождение ребёнка
21.09.1801

Сын: Кондрат Наумов

Мать ребёнка: Евдокия Ануфриева

* 21.09.1801, восприемник – Кондрат Егоров 1811 -10, 1816 -умер в 1812
Смерть
27.10.1825
27.10.1825, 68 лет, волею божьей
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