Крюков Терентий Cтепанович
Место рождения
Дата рождения28.03.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1854
1858 - 5, 1907 - 53, 1908 - 54
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
29.03.1854
Хмелевицы, город Шахунья, Нижегородская область
Восприемником был крестьянин того же починка крестьянин Феодарь Степанович Крюков, 1817 г.р.
Рождение ребёнка
1876
Сын: Крюков Евстигней Терентьевич
Мать ребёнка: Крюкова ?
1907 - 31, 1908 - 32
Рождение ребёнка
1888
Сын: Крюков Андрей Терентьевич
Мать ребёнка: Крюкова ?
1907 - 19, 1908 - 20
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Крюкова Устиня Терентьевна
Мать ребёнка: Крюкова ?
1907 - 12, 1908 - 13
Смерть
Неизвестно