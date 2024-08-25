Крюков Терентий Cтепанович 28.03.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крюков Терентий Cтепанович

Место рождения

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

28.03.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1854

Отец: Крюков Степан (Стефан) Егорович

Мать: Крюкова Анастасия (Настасья) Матвеевна (Матфиевна)

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1858 - 5, 1907 - 53, 1908 - 54
Место жительства
Неизвестно
Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Евдокия Евфилиевна

Крещение
29.03.1854
Хмелевицы, город Шахунья, Нижегородская область
Восприемником был крестьянин того же починка крестьянин Феодарь Степанович Крюков, 1817 г.р.
Рождение ребёнка
1876

Сын: Крюков Евстигней Терентьевич

Мать ребёнка: Крюкова ?

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1907 - 31, 1908 - 32
Рождение ребёнка
1888

Сын: Крюков Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: Крюкова ?

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1907 - 19, 1908 - 20
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Крюкова Устиня Терентьевна

Мать ребёнка: Крюкова ?

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1907 - 12, 1908 - 13
Смерть
Неизвестно

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