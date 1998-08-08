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Болоздыня Альберт Степанович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

25.12.1937

Дата смерти

08.08.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1937

Отец: Болоздыня Степан Владимирович

Мать: Болоздыня (Красникова) Татьяна Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болоздыня (Григорьева) Вера Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болоздыня (Бутурлина) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
21.02.1964

Дочь: Ветиорец (Болоздыня) Татьяна Альбертовна

Мать ребёнка: Болоздыня (Григорьева) Вера Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.08.1998
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва

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