Болоздыня Альберт Степанович
Место рождения
Дата рождения25.12.1937
Дата смерти08.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1964
Дочь: Ветиорец (Болоздыня) Татьяна Альбертовна
Мать ребёнка: Болоздыня (Григорьева) Вера Георгиевна
Смерть
08.08.1998
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва