Болоздыня Степан Владимирович
Место рождения
Дата рождения08.12.1912
Дата смерти11.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1912
Отец: Болоздыня Владимир Ефимов
Мать: Анна Пантелеймонова
Рождение ребёнка
25.12.1937
Сын: Болоздыня Альберт Степанович
Мать ребёнка: Болоздыня Татьяна Степановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.1978