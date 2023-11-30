Болоздыня Степан Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болоздыня Степан Владимирович

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Место рождения

Кулево, Великолукский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.12.1912

Дата смерти

11.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1912

Отец: Болоздыня Владимир Ефимов

Мать: Анна Пантелеймонова

Кулево, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.12.1937

Сын: Болоздыня Альберт Степанович

Мать ребёнка: Болоздыня Татьяна Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болоздыня Татьяна Степановна

Смерть
11.02.1978
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