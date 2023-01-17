Макарова (Одинцова) Ангелина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Одинцова) Ангелина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1961

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Одинцов Юрий

Мать: Одинцова Валентина

Россия
Бракосочетание
14.08.1982

Муж: Макаров Владимир

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.12.1983

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Макаров Владимир

Рождение ребёнка
10.03.1990

Дочь: Иванычева Екатерина

Отец ребёнка: Макаров Владимир

Росиия
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