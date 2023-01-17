Макарова (Одинцова) Ангелина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: Одинцов Юрий
Мать: Одинцова Валентина
Россия
Бракосочетание
14.08.1982
Муж: Макаров Владимир
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.12.1983
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Макаров Владимир
Рождение ребёнка
10.03.1990
Дочь: Иванычева Екатерина
Отец ребёнка: Макаров Владимир
Росиия