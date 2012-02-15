Иванычева (Макарова) Екатерина
Место рожденияРосиия
Дата рождения10.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1990
Отец: Макаров Владимир
Мать: Макарова Ангелина
Росиия
Рождение ребёнка
15.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванычев Андрей
Рождение ребёнка
29.09.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванычев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванычев Андрей