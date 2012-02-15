Иванычева (Макарова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванычева (Макарова) Екатерина

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Место рождения

Росиия

Дата рождения

10.03.1990

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

1979 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1990

Отец: Макаров Владимир

Мать: Макарова Ангелина

Росиия
Рождение ребёнка
15.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванычев Андрей

Рождение ребёнка
29.09.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванычев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванычев Андрей

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