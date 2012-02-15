Иванычев Андрей
Место рожденияРоссия
Дата рождения09.05.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1979
Отец: Иванычев Анатолий
Мать: Иванычева Ольга
Россия
Рождение ребёнка
15.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванычева Екатерина
Рождение ребёнка
29.09.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванычева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванычева Екатерина