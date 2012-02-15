Иванычев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванычев Андрей

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Место рождения

Россия

Дата рождения

09.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1969 г.р.

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1979

Отец: Иванычев Анатолий

Мать: Иванычева Ольга

Россия
Рождение ребёнка
15.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванычева Екатерина

Рождение ребёнка
29.09.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванычева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванычева Екатерина

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