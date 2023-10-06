Шебеко (Куракина) Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебеко (Куракина) Анна Анатольевна

Место рождения

Андреевское, Ярославской губерния

Дата рождения

10.07.1871

Дата смерти

06.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1871

Отец: Куракин Анатолий Александрович

Мать: Куракина Елисавета Михайловна

Андреевское, Ярославской губерния
Рождение ребёнка
1892

Сын: Шебеко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Шебеко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
14.02.1895

Сын: Шебеко Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Шебеко Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебеко Николай Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Menton, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur, France
Смерть
06.01.1958
Menton, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur, France
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