Шебеко (Куракина) Анна Анатольевна
Место рожденияАндреевское, Ярославской губерния
Дата рождения10.07.1871
Дата смерти06.01.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1871
Андреевское, Ярославской губерния
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шебеко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Шебеко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
14.02.1895
Сын: Шебеко Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Шебеко Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Menton, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur, France
Смерть
06.01.1958
Menton, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur, France