Шебеко Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1863
Дата смерти21.02.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1863
Отец: Шебеко Николай Игнатьевич
Мать: Шебеко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шебеко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Шебеко Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
14.02.1895
Сын: Шебеко Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Шебеко Анна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шебеко Анна Анатольевна
Работа или профессия
Неизвестно
дипломат, посол в Австро-Венгрии.
Место жительства
Неизвестно
Menton, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur, France
Смерть
21.02.1953
Menton, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur, France