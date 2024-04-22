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Шебеко Николай Николаевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.09.1863

Дата смерти

21.02.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1863

Отец: Шебеко Николай Игнатьевич

Мать: Шебеко Мария Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1892

Сын: Шебеко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Шебеко Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
14.02.1895

Сын: Шебеко Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Шебеко Анна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебеко Анна Анатольевна

Работа или профессия
Неизвестно
дипломат, посол в Австро-Венгрии.
Место жительства
Неизвестно
Menton, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur, France
Смерть
21.02.1953
Menton, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur, France
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