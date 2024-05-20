Скробов Юрий
Место рожденияРеспублика Белоруссия, г.Кричев
Дата рождения12.04.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1977
Отец: не указан
Республика Белоруссия, г.Кричев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скробова Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
IT-специалист
Место жительства
Неизвестно
Республика Белоруссия, г.Кричев
Рождение ребёнка
22.02.2004
Дочь: (Скробова) Соня Юрьевна
Мать ребёнка: Скробова Наталья
Республика Белоруссия, г.Кричев
Рождение ребёнка
2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скробова Наталья
Республика Белоруссия, г.Кричев