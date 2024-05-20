Скробова Наталья 10.03.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скробова Наталья

Место рождения

Республика Белоруссия, г.Могилев

Дата рождения

10.03.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Республика Белоруссия, г.Могилев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скробов Юрий

Место жительства
Неизвестно
Республика Белоруссия, г.Кричев
Рождение ребёнка
22.02.2004

Дочь: (Скробова) Соня Юрьевна

Отец ребёнка: Скробов Юрий

Республика Белоруссия, г.Кричев
Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скробов Юрий

Республика Белоруссия, г.Кричев

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