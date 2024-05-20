Скробова Наталья
Место рожденияРеспублика Белоруссия, г.Могилев
Дата рождения10.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Республика Белоруссия, г.Могилев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скробов Юрий
Место жительства
Неизвестно
Республика Белоруссия, г.Кричев
Рождение ребёнка
22.02.2004
Дочь: (Скробова) Соня Юрьевна
Отец ребёнка: Скробов Юрий
Республика Белоруссия, г.Кричев
Рождение ребёнка
2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скробов Юрий
Республика Белоруссия, г.Кричев