Скробова (Селиванова) Зинаида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Республика Белоруссия, г.Кричев
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Ильенкова Ольга
Отец ребёнка: не указан
Республика Белоруссия, г.Кричев
Рождение ребёнка
12.04.1977
Сын: Скробов Юрий
Отец ребёнка: не указан
Республика Белоруссия, г.Кричев