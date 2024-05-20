Скробова (Селиванова) Зинаида Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкробова (Селиванова) Зинаида Семеновна

Скробова (Селиванова) Зинаида Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селиванов Семен Захарович

Мать: Селиванова Мария Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Республика Белоруссия, г.Кричев
Рождение ребёнка
1972

Дочь: Ильенкова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Республика Белоруссия, г.Кричев
Рождение ребёнка
12.04.1977

Сын: Скробов Юрий

Отец ребёнка: не указан

Республика Белоруссия, г.Кричев

Мы используем куки для улучшения работы сайта.