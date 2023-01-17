(Репрынцева) Мария Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1949
Сын: Толоконников Юрий Иванович
Отец ребёнка: Толоконников Иван Трофимович
Рождение ребёнка
13.09.1953
Сын: Толоконников Владимир Иванович
Отец ребёнка: Толоконников Иван Трофимович
Смерть
1995
Причина смерти: Рак