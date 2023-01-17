(Репрынцева) Мария Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Репрынцева) Мария Арсентьевна

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Место рождения

Старомеловое, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Старомеловое, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.09.1949

Сын: Толоконников Юрий Иванович

Отец ребёнка: Толоконников Иван Трофимович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.09.1953

Сын: Толоконников Владимир Иванович

Отец ребёнка: Толоконников Иван Трофимович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1995
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: Рак
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