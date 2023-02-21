Толоконников Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1915
Дата смертиОколо 1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1949
Сын: Толоконников Юрий Иванович
Мать ребёнка: Мария Арсентьевна
Рождение ребёнка
13.09.1953
Сын: Толоконников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Мария Арсентьевна
Смерть
Около 1976