Толоконников Иван Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолоконников Иван Трофимович

Толоконников Иван Трофимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1915

Дата смерти

Около 1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1949

Сын: Толоконников Юрий Иванович

Мать ребёнка: Мария Арсентьевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.09.1953

Сын: Толоконников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Мария Арсентьевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Около 1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close